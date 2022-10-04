الأسمنت العربية: مقاول مشروع الطواحين الجديدة بمصنع رابغ غير قادر على إكماله

أعلنت شركة الأسمنت العربية عن تأخر استكمال مشروع إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ نتيجة عدم التزام المقاول شركة الصين الوطنية لمواد البناء CNBM بالجدول الزمني.

وقالت الأسمنت العربية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المقاول أبلغها بعدم القدرة على إكمال المشروع وضرورة إشراك طرف ثالث.

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وأضافت شركة الأسمنت العربية، أنها تقوم حالياً بتقييم الوضع العام للمشروع فنياً وتعاقدياً وذلك لاختيار الطريقة الأمثل لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع وذلك بعد تقييم العروض الفنية والتجارية من الجهة المصنعة للمعدات الرئيسية.

وأكدت الشركة احتفاظها بكامل الضمانات المالية التعاقدية من المقاول مقابل أعمال المشروع وذلك حتى اكتمال تنفيذه.

وأوضحت أن نسبة الانجاز المتحقق 99.53%.

وأشارت الأسمنت العربية إلى أن التكاليف المرتبطة بالحدث لم تتغير، ولا يوجد أثر على النتائج المالية لها.

كان التاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع حسب إفادة المقاول شركة الصين الوطنية لمواد البناء CNBM هو الربع الثالث من العام 2022.