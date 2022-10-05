"جاهز" تستحوذ على كامل حصص ملاك "أعمال مرن لتقنية المعلومات" بقيمة 60 مليون ريال

أبرمت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" اتفاقية شراء للاستحواذ على كامل حصص ملاك شركة أعمال مرن لتقنية المعلومات بقيمة صفقة إجمالية تبلغ 60 مليون ريال سعودي.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط المسبقة الواردة في اتفاقية الشراء، بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

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وأوضحت أنه تم توقيع الصفقة أمس الثلاثاء 4 أكتوبر، وسيتم تمويل الصفقة من المصادر الذاتية للشركة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة ابتداءً من النصف الثاني من العام المالي 2022م.

وتابعت :"تأتي صفقة الشراء متماشيةً مع الاستراتيجية المتّبعة والتي تهدف إلى التوسع في قاعدة أعمال شركة جاهز الدولية عبر عمليات الاستحواذ والاستفادة من الفرص المتنامية المتاحة في القطاع بما يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها".

وفي 19 مايو الماضي، وقعت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" عرضاً غير ملزم مع الشركاء في شركة أعمال مرن لتقنية المعلومات وذلك لغرض الاستحواذ الكامل على الشركة.

جدير بالذكر أن شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز"، أعلنت عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 85.3% إلى 53.2 مليون ريال، مقابل 28.7 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

وقالت الشركة، إن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 59.9% خلال النصف الأول من عام 2022، نتيجة ارتفاع إيرادات التوصيل وارتفاع إيرادات العمولة بمقدار 159.5 مليون ريال و81.8 مليون ريال على التوالي.