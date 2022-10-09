اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة عناية السعودية للتأمين
شعار شركة عناية السعودية للتأمين
سوق السعودية

شركة "عناية" تحصل على موافقة "المركزي" السعودي على زيادة رأس المال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن استلامها موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 230 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

كانت "عناية" قد أعلنت بتاريخ 18/08/2022م عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال بعد التخفيض.

واشترط البنك المركزي السعودي استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى علماً بأن موافقة البنك المركزي صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخها.

كما يجب تزويد البنك المركزي السعودي بتحديث شهري بشأن الإجراءات المتخذة لعملية زيادة رأس المال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا! الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا!
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط