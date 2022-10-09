سوق السعودية
شركة "عناية" تحصل على موافقة "المركزي" السعودي على زيادة رأس المال
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أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن استلامها موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 230 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.
كانت "عناية" قد أعلنت بتاريخ 18/08/2022م عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال بعد التخفيض.
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واشترط البنك المركزي السعودي استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى علماً بأن موافقة البنك المركزي صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخها.
كما يجب تزويد البنك المركزي السعودي بتحديث شهري بشأن الإجراءات المتخذة لعملية زيادة رأس المال.
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