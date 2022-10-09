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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
الوطنية للتربية والتعليم
سوق السعودية

"الوطنية للتعليم" تحصل على تسهيلات بـ188 مليون ريال من بنك "ساب"

مدة التمويل 7 سنوات بحد أقصى

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية للتربية و التعليم، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع البنك السعودي البريطاني "ساب" بإجمالي قيمة 188 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة التمويل بحد أقصى 7 سنوات، شاملة سنتين فترة سماح.

وأضافت "الوطنية للتعليم" أن التسهيلات تهدف إلى تمويل شراء أصول وأعمال إنشاءات.

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وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة التسهيلات، بالإضافة إلى ضمان عقاري.

كانت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، قد أعلنت عن توقيعها عقد إيجار أرض في حي قرطبة بمدينة الرياض مع كل من عبد اللطيف آل الشيخ وفهد المشرف، وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل مجمع مدارس التربية النموذجية، وبلغت قيمة العقد 1.6 مليون ريال سنوياً بزيادة 10% كل 5 سنوات، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للعقد طيلة مدته 49.1 مليون ريال دون ضريبة القيمة المضافة.

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