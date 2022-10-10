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الشركة العالمية القابضة
الشركة العالمية القابضة
سوق أبوظبي

"IHC" تستحوذ على 49.9% في بنك رقمي كولومبي مقابل 200 مليون دولار

الشركة الإماراتية تستحوذ على حصة جايمي جيلينسكي في لولو بنك

بوغوتا - رويترز
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استحوذت الشركة العالمية القابضة "IHC" على حصة 49.9% في لولو بنك، شركة الخدمات المالية المملوكة لرجل الأعمال الكولومبي جايمي جيلينسكي، مقابل 200 مليون دولار، حسبما قالت الشركتان اليوم الاثنين.

والصفقة هي الأحدث في سلسلة من المعاملات بين الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبو ظبي وجيلينسكي، أحد أغنى أغنياء كولومبيا ويمتلك شركات خدمات مالية.

وتم إطلاق البنك الرقمي لولو بنك في يونيو/حزيران ولديه حاليا أكثر من 100 ألف مستخدم نشط. وتتوقع الشركة أن يصل عدد المستخدمين إلى 250 ألفا بحلول نهاية العام.

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ويوفر لولو بنك للعملاء إمكانية فتح حسابات توفير والحصول على بطاقة الخصم المباشر من ماستركارد وقروض.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب: "من المهم بالنسبة لنا مواءمة أي عملية استثمار مع استراتيجيات النمو لدينا، لاكتساب قدرات جديدة أو تعزيزها، وتنسجم شركة لولو كولمبيا جيدا مع خطط توسعنا في أمريكا اللاتينية".

وفي سبتمبر/أيلول، تقدمت العالمية القابضة بعرض لشراء حصة في شركة نوتريسا، أكبر شركة للأغذية المصنعة في كولومبيا.

والشركة العالمية القابضة هي تكتل يضم أكثر من 372 شركة وما يزيد عن 53345 موظفا يعملون في قطاعات مثل العقارات والزراعة والصحة، وغيرها من القطاعات الكثيرة.

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