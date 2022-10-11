"رتال" توقع اتفاقية تطوير 550 وحدة سكنية مع الوطنية للإسكان بـ 605 ملايين ريال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عن توقيع اتفاقية تطوير فرعي مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير 550 وحدة سكنية بمخطط ضاحية الفرسان 2 في مدينة الرياض، بمساحة أرض إجمالية تبلغ 166,446 مترا مربعا.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 605 ملايين ريال.

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وأضافت أنها ستبدأ إنشاء المشروع من اليوم التالي لاستلام الأرض من الشركة الوطنية للإسكان، وينتهي تنفيذه خلال 42 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.

وأوضحت "رتال للتطوير"، أن المشروع سيتم تمويله بشكل رئيسي اعتمادا على نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي.

وتوقعت "رتال" أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ.

وقالت إنها ستعلن خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل الأثر المالي وتطورات المشروع.