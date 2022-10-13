أسمنت اليمامة تنهي الأعمال الإنشائية للمصنع الجديد بـ 4.7 مليار ريال

أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكامل مشروع مصنع أسمنت اليمامة الجديد في منطقة الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية نحو 4.7 مليار ريال.

وقالت أسمنت اليمامة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها ستبدأ التشغيل التجاري مطلع نوفمبر 2022.

مادة اعلانية

وأضافت أن الأثر المالي للمصنع سيبدأ من الربع الرابع من العام 2022.