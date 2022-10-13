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أسمنت اليمامة
أسمنت اليمامة
سوق السعودية

أسمنت اليمامة تنهي الأعمال الإنشائية للمصنع الجديد بـ 4.7 مليار ريال

بدء التشغيل التجاري مطلع نوفمبر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكامل مشروع مصنع أسمنت اليمامة الجديد في منطقة الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية نحو 4.7 مليار ريال.

وقالت أسمنت اليمامة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها ستبدأ التشغيل التجاري مطلع نوفمبر 2022.

وأضافت أن الأثر المالي للمصنع سيبدأ من الربع الرابع من العام 2022.

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