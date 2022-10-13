"أدنوك للحفر" تحصل على عقد بـ3.6 مليار درهم لاستئجار حفارات بحرية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، أنها أرست عقدا بقيمة 980 مليون دولار (3.6 مليار درهم)، على "أدنوك للحفر" لاستئجار حفارتين بحريتين.

وقالت الشركة في بيان، إن العقد سيدعم توسيع طاقتها الإنتاجية مع استجابتها لنمو الطلب العالمي على موارد النفط والغاز منخفضة الانبعاثات.

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وأضافت أن عمليات "أدنوك البحرية" تدعم "جهود (أدنوك) الرامية لتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات".

وأشار بيان الشركة إلى أهمية "أدنوك للحفر" في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وبلغت قيمة العقود التي أرستها "أدنوك" على "أدنوك للحفر" خلال العام الحالي 5.95 مليار دولار بما في ذلك العقد المعلن عنه اليوم الخميس.