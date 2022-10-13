"كابلات الرياض" تستهدف جمع 400 مليون دولار عبر اكتتاب عام

تخطط مجموعة كابلات الرياض، وهي شركة مصنعة ومصدرة لكابلات الكهرباء والاتصالات، لطرح عام أولي في السوق السعودية، يمكن أن تجمع حوالي 400 مليون دولار، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، إن الشركة تعمل مع شركة الرياض المالية وهمة المالية على الإدراج المقترح الذي قد يتم في أقرب وقت هذا العام، مشيرة إلى أنه يمكن إضافة المزيد من البنوك في وقت لاحق.

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وتنضم شركة كابلات الرياض إلى قائمة طويلة من الشركات التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية، أكبر سوق في المنطقة.

وجلبت عمليات الإدراج في الشرق الأوسط 16.4 مليار دولار خلال العام 2022، كما أن المنطقة في طريقها لتحقيق أفضل عام لها في الاكتتابات الأولية منذ عام 2019، عندما جمعت شركة أرامكو السعودية 29.4 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وأظهرت البيانات أنه من بين 33 اكتتاباً أولياً في الخليج هذا العام، تم 22 اكتتاباً في السوق المالية السعودية "تداول".

يشار إلى أن مجموعة كابلات الرياض، تأسست عام 1984، وكانت قد خططت مبدئياً لطرح عام أولي عام 2015، ومملوك معظمها لعائلة الزعيم، وفقاً لـ"بلومبرغ".