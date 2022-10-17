"الدريس" تربح 61.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2022 بزيادة 30.2%

ارتفع صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" بنسبة 30.17% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 61.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 47.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "الدريس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، وزيادة الإيرادات الأخرى وزيادة أرباح الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بالرغم من انخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 34.4% مقابل صافي ربح نحو 45.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وارتفعت أرباح "الدريس" في التسعة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 38.55% إلى نحو 170 مليون ريال مقابل 122.7 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.