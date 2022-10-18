أرباح "أسمنت اليمامة" تقفز 153.5% إلى 101.3 مليون ريال في الربع الثالث

أعلن شركة أسمنت اليمامة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققة أرباحا بلغت 221.7 مليون ريال، بزيادة نسبتها نحو 29%، مقارنة بأرباح قدرها 172.5 مليون ريال سجلتها الشركة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة للربع الثالث من العام الحالي، 101.3 مليون ريال، بارتفاع نسبته 153.5% مقارنة مع الربع نفسه من العام 2021، حيث حققت الشركة أرباحا بـ39.9 مليون ريال.

مادة اعلانية

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 يعود إلى، زيادة كمية المبيعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي إلى ارتفاع كمية المبيعات، وزيادة الإيرادات.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق إلى، ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة، بلغت 4504.903 مليون ريال، مقابل 4299.257 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وكانت الشركة، أعلنت في 13 أكتوبر 2022 عن الانتهاء من الأعمال الانشائية لمصنع الشركة الجديد في منطقة الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 4.7 مليون ريال.