سمو العقارية تتقدم بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية
من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية
تقدمت شركة سمو العقارية، اليوم الأربعاء، بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض، وفقا لبيان على "تداول السعودية".
يذكر أن النتائج المالية الأولية لشركة سمو العقارية، أظهرت تراجع صافي أرباحها بنسبة 4.3% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 45.45 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 47.5 مليون ريال في النصف الأول من 2021.
وقالت سمو العقارية، في بيان سابق، إن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض العوائد من شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري، الزميلة، بنسبة 22%.
وكانت شركة سمو العقارية، قد أعلنت عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022، بإجمالي نحو 18.75 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 37.5 مليون سهم.
وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
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