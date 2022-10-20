انخفاض أرباح "كيمانول" في الربع الثالث 63% إلى 27.6 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" في الربع الثالث من 2022، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 62.8%، إلى 27.55 مليون ريال، مقارنة بنحو 74.11 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي أرباحها في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى تراجع متوسط أسعار البيع وارتفاع تكلفة المبيعات.

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وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "كيمانول" بنسبة 70.11% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 92.16 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقفزت أرباح "كيمانول" بنسبة 35.47% خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 222.38 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 164.15 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.