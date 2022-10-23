نمو أرباح "سليمان الحبيب" في الربع الثالث 20.6% إلى 421 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في الربع الثالث من 2022، بنسبة 20.65% إلى نحو 420.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 348.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفعت أرباح "سليمان الحبيب" بنسبة 5.65% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 398.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 11.75% لتصل إلى 2.05 مليار ريال وبزيادة قدرها 215.84 مليون ريال مقارنة بنحو 1.84 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

وأرجعت النمو في الإيرادات خلال الربع الثالث من العام 2022 بشكل رئيسي لقطاع المستشفيات نتيجة النمو في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم، كما ارتفعت مبيعات قطاع الصيدليات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة النمو في أعداد المراجعين.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "سليمان الحبيب" بنسبة 21.77% إلى نحو 1.209 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 993.02 مليون ريال أرباحها في الفترة المماثلة من 2021.

توزيعات الأرباح

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2022، بإجمالي 301 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 350 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.86 ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8.6%.

ويكون تاريخ الأحقية نهاية تداول يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، وتاريخ التوزيع 14 نوفمبر 2022.