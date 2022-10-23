أرباح "موبايلي" ترتفع 33% إلى 373 مليون ريال بالربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 32.7% في الربع الثالث من 2022 إلى 373 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 281 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "موبايلي" بنسبة 3.6% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بأرباح نحو 360 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، فإن ارتفاع أرباح الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 6.16% إلى نحو 3.83 مليار ريال، مقابل 3.61 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، نتيجة لنمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، إضافة إلى نمو قاعدة مشتركي الألياف الضوئية وزيادة قاعدة العملاء.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 5.22% ليصل إلى 2.3 مليار ريال في الربع الثالث من العام المالي 2022 بالمقارنة مع 2.19 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

وقفزت أرباح "موبايلي" بنسبة 39.9% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 1.05 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 751 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.