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نادك
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"
سوق السعودية

أرباح "نادك" تقفز 764% إلى 27.7 مليون ريال في الربع الثالث

وتتحول للربحية بـ 70.4 مليون ريال في 9 أشهر من 2022

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بنسبة 764.5% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 27.75 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 3.21 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وارتفع صافي أرباح "نادك" بنسبة 0.94% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 27.49 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أرجعت "نادك" ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.05% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 17.74%، وقابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 38.68%.

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وانخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.79% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات.

وكذلك انخفضت المصاريف الأخرى في الربع الحالي بنسبة 40.08% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الخسارة الناتجة عن استبعاد الأبقار.

وتحولت "نادك" للربحية في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 70.37 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 7.77 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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