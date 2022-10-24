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الشركة العربية للأنابيب
سوق السعودية

العربية للأنابيب تفوز بعقد لصالح أرامكو السعودية بـ 22 مليون ريال

ينعكس أثره المالي في الربع الثاني للسنة المالية 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركه العربيه للأنابيب، عن فوزها بعقد توريد أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 22 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن مدة تنفيذ العقد 6 أشهر.

وأشارت إلى أن الأثر المالي سينعكس في الربع الثاني للسنة المالية 2023م.

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كانت الشركة العربية للأنابيب أعلنت عن فوزها بعقد توريد أنابيب لصالح شركة مكديرموت العربية المحدودة (MACL) بقيمة تقدر بنحو 450 مليون ريال.

وقالت الشركة العربية للأنابيب في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة العقد 12 شهراً.

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