صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الاثنين، عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، بملكية 80% للصندوق، و20% لمجموعة تداول السعودية القابضة.

وقال الصندوق في بيان، أن الشركة تهدف لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.

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وسيسهم الإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالمياً لتداول الائتمان الكربوني في 25 أكتوبر، وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض.

ومن المتوقع أن يشهد المزاد تداول مليون طن من الائتمان الكربوني، وتقديم شهادات ائتمان كربون عالية الجودة، تتماشى مع معايير "كورسيا" المسجلة في برنامج "فيرا".

هذا وقد تم الإعلان سابقاً عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية في سبتمبر 2021. والذي أشاد فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بالدور الرائد للمملكة في المنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، امتدادًا لجهودها في هذا المجال والرامية إلى المساهمة في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي.

وبهذه المناسبة، صرّح نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد،:" الإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية خاصة يتزامن مع الإعلان عن أول مزاد لتداول الائتمان الكربوني، الذي يعد خطوة هامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستسهم أسواق تداول الائتمان الكربوني في تقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي سيجعل المنطقة في صدارة العمل المناخي؛ تأكيدا لدور المملكة القيادي في مواجهة التحديات المناخية".

وأضاف الحميد أنه "سيكون للشركة دور هام في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060".

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية القابضة، المهندس خالد الحصان، "نفخر بالدور المحوري الذي تقوم به المجموعة في دعم توجه المملكة نحو مستقبلٍ مستدام، ونتطلع باستمرار إلى تحفيز مختلف المنشآت على تبنّي نهج الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية في السوق المالية السعودية، وذلك من أجل مستقبل أفضل وأكثر شفافية، ويسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً وتشغيلياً في إطلاق الشركة الجديدة، والتي نؤمن بأهميتها الكبيرة في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيق طموح المجموعة في أن تكون بوابة للمستثمرين من أنحاء العالم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقالت ريهام الجيزي، المدير المسؤول عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني"يمثل المزاد خطوة أولى في الريادة لمنظومة الأسواق الطوعية العالمية لتداول الائتمان الكربوني، كما نتوقع أن يكون المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم بإجمالي مليون طن من أرصدة الكربون المتاحة للتداول".

ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور أساسي في دعم جهود المملكة الخضراء باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا النطاق، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليار دولار أميركي، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.