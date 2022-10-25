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مكتب ألستوم في الرياض
مكتب ألستوم في الرياض
اقتصاد السعودية

"ألستوم" الفرنسية تفتتح مكتبها الإقليمي في السعودية

بهدف توسيع نطاق عملياتها بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "ألستوم" الفرنسية، عن افتتاح مكتبها الإقليمي في الرياض، ضمن خطتها التي تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وقالت شركة "ألستوم" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المكتب الجديد سيوفر خدمات التسويق والتمويل للعمليات في المنطقة، وكذلك خدمات صيانة السكك الحديدية وتطوير جودة الموردين.

وأضافت أن المكتب الجديد سيعمل على زيادة الاستفادة من رؤية السعودية 2030 لتشجيع تنمية المواهب الإقليمية، وبناء القدرات المحلية بشكل فعال في المملكة، بما يتماشى مع نمو "ألستوم".

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وأوضحت أنه سيدعم ابتكارات البنية التحتية للسكك الحديدية في السعودية، وسيراقب أسطولا مكونا من 748 عربة في مترو الرياض وقطار مطار جدة وقطار الحرمين.

سيتم تشغيل المكتب من قبل فريق من مهندسي التنقل بالسكك الحديدية وعلماء البيانات مع فرصة لتقديم الخبرة المتقدمة والخدمات الرقمية لكل من قطارات ألستوم وغير التابعة لشركة ألستوم والبنية التحتية والإشارات داخل المملكة وخارجها.

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