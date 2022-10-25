"اتصالات المغرب" تحقق أرباحاً بـ 415 مليون دولار في 9 أشهر

أعلنت اتصالات المغرب، وهي أكبر شركة اتصالات مغربية، اليوم الثلاثاء، عن أرباح معدلة قدرها 4.52 مليار درهم (415 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 5.1%.

وزادت الإيرادات 0.1% إلى 26.8 مليار درهم خلال نفس الفترة، إذ ارتفعت قاعدة عملاء اتصالات المغرب 3.9% إلى 76 مليوناً.

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وإلى جانب أنشطتها في المغرب، تدير الشركة وحدات تابعة لها في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

واتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53% منها، فيما تملك الدولة المغربية 22%.