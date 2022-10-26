أرباح أسمنت ينبع ترتفع 90.3% إلى 69.3 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت ينبع بنسبة 90.3% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 69.27 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 36.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت أسمنت ينبع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض تكلفة البضاعة المبيعة وزيادة متوسط سعر البيع وزيادة إيرادات التصدير بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة.

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وارتفع صافي أرباح أسمنت ينبع بنسبة 44.19% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بأرباح نحو 48.04 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح أسمنت ينبع بنسبة 4.38% إلى نحو 156.24 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 149.69 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.