أرباح أسمنت ينبع ترتفع 90.3% إلى 69.3 مليون ريال في الربع الثالث
نتيجة انخفاض تكلفة البضاعة المبيعة وزيادة متوسط سعر البيع وزيادة إيرادات التصدير
ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت ينبع بنسبة 90.3% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 69.27 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 36.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت أسمنت ينبع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض تكلفة البضاعة المبيعة وزيادة متوسط سعر البيع وزيادة إيرادات التصدير بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة.
وارتفع صافي أرباح أسمنت ينبع بنسبة 44.19% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بأرباح نحو 48.04 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح أسمنت ينبع بنسبة 4.38% إلى نحو 156.24 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 149.69 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.
-
تراجع حاد في أرباح "مايكروسوفت" بضغط من قطاع الحوسبة الشخصيةسجلت انخفاضاً من خانتين خلال الربع الثالث من العام الحالي شركات
-
ألمانيا توافق على استثمار شركة صينية في ميناء هامبورغرغم معارضة واشنطن ودول أوروبية اقتصاد
-
"ينساب" تتحول للخسارة بـ 61 مليون ريال في الربع الثالثبسبب انخفاض متوسط أسعار البيع الأولية لجميع المنتجات نتيجة إلى التغيرات في سعر السوق وارتفاع تكلفة الشحن شركات