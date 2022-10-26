أرباح "رتال" تقفز 156% إلى 89.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2022

ارتفع صافي أرباح شركة رتال للتطوير العمراني بنسبة 155.6% في الربع الثالث من 2022، إلى 89.76 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 35.12 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح بالربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 71% والذي انعكس على تحسن نسبة هامش مجمل الربح للربع الحالي الذي بلغت نسبته 28% مقارنة بهامش مجمل ربح بلغ 23% في الربع المماثل من العام السابق، كما بلغ معدل النمو في مجمل الأرباح ما نسبته 113%، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أرباح بيع وحدات سكنية وأراض في الربع الحالي.

مادة اعلانية

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "رتال" بنسبة 198.8% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 30.04 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المتنهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفع صافي أرباح "رتال" بنسبة 52.91% إلى نحو 183.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 119.81 مليون ريال أرباحها في الفترة المقارنة من 2021.