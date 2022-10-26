أرباح "رتال" تقفز 156% إلى 89.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2022
183.2 مليون ريال أرباح "رتال" في 9 أشهر
ارتفع صافي أرباح شركة رتال للتطوير العمراني بنسبة 155.6% في الربع الثالث من 2022، إلى 89.76 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 35.12 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.
وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح بالربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 71% والذي انعكس على تحسن نسبة هامش مجمل الربح للربع الحالي الذي بلغت نسبته 28% مقارنة بهامش مجمل ربح بلغ 23% في الربع المماثل من العام السابق، كما بلغ معدل النمو في مجمل الأرباح ما نسبته 113%، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أرباح بيع وحدات سكنية وأراض في الربع الحالي.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "رتال" بنسبة 198.8% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 30.04 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وخلال التسعة أشهر المتنهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفع صافي أرباح "رتال" بنسبة 52.91% إلى نحو 183.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 119.81 مليون ريال أرباحها في الفترة المقارنة من 2021.
-
أرباح أسمنت ينبع ترتفع 90.3% إلى 69.3 مليون ريال في الربع الثالثنتيجة انخفاض تكلفة البضاعة المبيعة وزيادة متوسط سعر البيع وزيادة إيرادات التصدير شركات
-
أسهم اليابان تغلق عند أعلى مستوى في 7 أسابيعفي ثالث يوم على التوالي من المكاسب أسواق المال
-
تراجع حاد في أرباح "مايكروسوفت" بضغط من قطاع الحوسبة الشخصيةسجلت انخفاضاً من خانتين خلال الربع الثالث من العام الحالي شركات