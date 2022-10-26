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ميتا ، فيسبوك (آيستوك)
شعارا ميتا وفيسبوك (istock)
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تركيا تغرم "ميتا" 18.6 مليون دولار.. والشركة تعترض

لخرقها قانون المنافسة

إسطنبول - رويترز
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قالت هيئة المنافسة في تركيا، اليوم الأربعاء، إنها غرمت شركة ميتا (Meta Platforms) التابعة لها شركة فيسبوك، 346.72 مليون ليرة (18.63 مليون دولار) لخرقها قانون المنافسة.

ذكرت الهيئة التركية في بيان، أن الشركة احتلت موقعًا مهيمنًا في خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية وأسواق إعلانات الفيديو عبر الإنترنت، وعرقلت المنافسين عبر دمج البيانات التي تم جمعها من خلال خدماتها الأساسية Facebook وInstagram وWhatsApp.

وقالت هيئة المنافسة التركية إن شركة ميتا يجب أن تعمل على إعادة المنافسة في هذه الأسواق، وإعداد تقارير سنوية حول الخطوات التي ستتخذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

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وأضافت أن الغرامة تستند إلى دخل الشركة للعام 2021. في ذلك العام، أطلقت هيئة المنافسة تحقيقًا طال WhatsApp، ثم Facebook، بعد أن طلب تطبيق المراسلة من المستخدمين الموافقة على السماح لـ Facebook بجمع بيانات المستخدم مثل أرقام الهواتف والمواقع، وهو تغيير تم طرحه عالميًا.

في المقابل، قال متحدث باسم شركة ميتا، اليوم الأربعاء، إنهم لا يتفقون مع النتائج التي توصلت إليها هيئة المنافسة التركية.

وأكد المتحدث أن منصات ميتا "تحمي خصوصية المستخدم وتوفر للأشخاص الشفافية والتحكم في بياناتهم"، مضيفًا أن الشركة "ستنظر في جميع الخيارات".

حظيت شركات التواصل الاجتماعي باهتمام كبير في تركيا، التي تبنت الأسبوع الماضي قانونًا يقضي بسجن الصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال نشرهم "معلومات مضللة".

وقال محللون إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي من غير المرجح أن تلتزم بالكامل بالقانون، والذي يطالبها بإزالة محتوى "المعلومات المضللة" ومشاركة بيانات المستخدم مع السلطات.

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