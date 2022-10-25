عطل في تطبيق "واتساب".. ومستخدمون يبلغون عن مشاكل في الخدمة

اشتكى مستخدمون تعرض تطبيق "واتساب" لمشاكل في الخدمة صباح اليوم الثلاثاء بحسب ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المستخدمون إن خدمات "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا" عانت من اضطراب جزئي.

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وعلى الرغم من عدم وجود رد رسمي أو إقرار من "واتساب"، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل على منصة المراسلة.

واشتكى المستخدمين من خلل تقني، حيث تم توقف إرسال واستقبال الصور والفيديوهات.

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وأصبح "واتساب" تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم بحلول عام 2015، ولديه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم اعتبارًا من فبراير 2020.

ويعمل تطبيق "واتساب" حاليا على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقها، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل هذا التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.

فبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق "واتساب"، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. تشمل، ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)، القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على "واتساب" (تجريبي)

كما تشمل المزايا إتاحة إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية (تجريبي)، وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة (قيد التطوير)، إضافة إلى القدرة على حفظ الرسائل المختفية (قيد التطوير).

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