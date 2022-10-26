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مبادرة الاستثمار

مجموعة stc تضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في صندوق STV

دبي - العربية.نت
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قالت مجموعة stc السعودية إنها ستضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في صندوق STV.

كانت الاتصالات السعودية (stc) أطلقت عام 2017 صندوق رأس المال الجريء "STV" برأسمال 500 مليون دولار، ويُعدّ الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وهو يستثمر في الشركات الناشئة سواء كانت في المرحلة المبتدئة أو مرحلة النمو.

ومؤخرا شارك صندوق "STV" السعودي في آخر جولة تمويلية لشركة "هومزمارت" الناشئة، وهي منصة لتجارة الأثاث والسلع المنزلية عبر الإنترنت، وذلك بقيمةٍ إجمالية للجولة تبلغ 23 مليون دولار، لترفع بذلك إجمالي تمويلات الشركة، التي تأسست عام 2020، إلى 40 مليون دولار.

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