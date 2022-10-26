أرباح "سابك للمغذيات الزراعية" تقفز 93% إلى 2.33 مليار ريال في الربع الثالث

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققة ارتفاعا بالأرباح إلى 7.868 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة نسبتها أكثر من 219% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت أرباحا بقيمة 2.465 مليار ريال.

كما ارتفعت أرباح "سابك" للربع الثالث من العام الجاري إلى 2.331 مليار ريال، بزيادة نسبتها نحو 93.3% مقارنة بالربع نفسه من العام 2021، إذ حققت الشركة أرباحا بلغت 1.206 مليار ريال.

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وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الكميات المبيعة لمنتجات الشركة، إضافة إلى زيادة متوسط أسعار بيع منتجات الشركة، مشيرة إلى أن ذلك على الرغم من ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع.

وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع نفسه من العام 2021 يرجع إلى، ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، فضلا عن ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 20158 مليون ريال، مقابل 12758 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.