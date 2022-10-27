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أدنوك للتوزيع
أدنوك للتوزيع.
أدنوك

شركة أدنوك للتوزيع توافق على قروض بنحو 2.25 مليار دولار

تعتزم استخدامها لإعادة تمويل ديون قائمة أو لأغراض عامة

دبي - رويترز 
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قالت شركة أدنوك للتوزيع التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية "أدنوك"، إن مجلس إدارتها وافق على اتفاقيات قروض تبلغ قيمتها نحو 2.25 مليار دولار، تعتزم استخدامها لإعادة تمويل ديون قائمة أو لأغراض عامة للشركة.

وأضافت الشركة، أكبر مشغل لمحطات الوقود والمتاجر الصغيرة في دولة الإمارات، أنها وافقت على تسهيلات ائتمانية غير مضمونة مع بنك أبوظبي الأول وبنوك أخرى لم تذكر اسمها، حسبما أفادت في بيان، اليوم الخميس.

وستحصل "أدنوك للتوزيع" على قرض بأجل محدد بقيمة 375 مليون دولار، إضافة إلى تسهيل بأجل محدد يزيد قليلا عن 4.13 مليار درهم (1.12 مليار دولار) من بنك أبوظبي الأول وبنوك أخرى.

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وقالت الشركة إنها ستقترض قروضا متجددة غير مضمونة من شركة أدنوك الأم.

وستُقرض أدنوك الشركة التابعة لها 375 مليون دولار وما يوازي نفس المبلغ تقريبا بالدرهم.

وذكرت الشركة في البيان: "يخضع إتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية التسهيلات بأجل محدد واتفاقية التسهيلات المتجددة لاستيفاء الشروط اللازمة".

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