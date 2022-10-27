"أنابيب الشرق" تتحول للربحية في الربع الثاني وتحقق 9.2 مليون ريال

تحولت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" للربحية في الربع الثاني من العام المالي للشركة والمنتهي في 30 سبتمبر 2022، لتحقق صافي أرباح 9.22 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر 874 ألف ريال في الربع الثاني من السنة المالية السابقة.

وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب أرباح الربع الثاني على أساس سنوي، يعود إلى زيادة حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع، ممّا أدّى الى ارتفاع الإيرادات بنسبة قدرها 150% عن العام الماضي، وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 65%، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بسبب اختلاف مزيج المنتج.

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كما شملت الأسباب أيضاً، زيادة المبالغ المستردة من مخصص الذمم المدينة للعملاء بسبب تحصيل الأرصدة المستحقة من العملاء ، لتبلغ 3.4 مليون ريال سعودي، وانخفاض تكاليف التمويل بسبب السداد المبكر لبعض أقساط التسهيلات غير المستحقة وانخفاض معدلات هوامش الربحية مع البنوك، بالإضافة إلى انخفاض مصروف ضريبة الدخل على الرغم من ارتفاع مصروف الزكاة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أنابيب الشرق" بنسبة 48% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، مقارنة بصافي ربح نحو 6.23 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

وأظهرت النتائج، قفزة في صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري للشركة (المنتهية في 30 سبتمبر 2022) بنسبة 1113% إلى 15.45 مليون ريال، مقارنة مع 1.27 مليون ريال في الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.