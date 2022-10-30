أرباح "بوان" تتراجع 6.9% إلى 38.1 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة بوان، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 6.87% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 38.12 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 40.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجع صافي ربح "بوان" بنسبة 14.4% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 44.55 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

مادة اعلانية

وقالت "بوان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية وصافي ربح المنتجات الخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات مما أدى إلى انخفاض هامش الربح.

وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ وقدره 4.8 مليون ريال بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض المرتبطة بالزيادة في معدلات السايبور.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "بوان" بنسبة 5.8% إلى نحو 133.02 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 125.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.