سوق السعودية
ارتفاع أرباح "صافولا" السعودية في الربع الثالث 34% إلى 163.6مليون ريال
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ارتفعت أرباح مجموعة صافولا السعودية إلى 648.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022، بنسبة 36% مقارنة بأرباح 476.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.
وبحسب مجموعة "تداول" السعودية"، ارتفعت أرباح "صافولا" بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022 إلى 648.3 مليون ريال بنمو 36%.
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