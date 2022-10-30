ارتفاع أرباح "صافولا" السعودية في الربع الثالث 34% إلى 163.6مليون ريال

ارتفعت أرباح مجموعة صافولا السعودية إلى 648.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022، بنسبة 36% مقارنة بأرباح 476.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبحسب مجموعة "تداول" السعودية"، ارتفعت أرباح "صافولا" بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022 إلى 648.3 مليون ريال بنمو 36%.