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البورصة المصرية

حديد عز تتكبد 2.2 مليار جنيه خسائر بسبب تعويم الجنيه المصري

الخسارة بسبب الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات

دبي - العربية.نت
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توقعت شركة حديد عز المصرية أن ترتفع خسائرها بسبب تعويم سعر الجنيه المصري لتبلغ 2.2 مليار جنيه في النصف الثاني من عام 2022.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن خسائر شركة عز الدخيلة من العملة ستبلغ 1.9 مليار جنيه.

وقالت الشركة إن أسباب تلك الخسائر ترجع إلى الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات والتي زادت مؤخرا نتيجة لتغطية العمليات الاستيرادية بالدولار.

وانخفض الجنيه في مصر مقابل الدولار بنحو 14.5%، يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

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