أرامكو تعلن نتائج الربع الثالث وتوزيعات الأرباح.. غدا

تترقب سوق الأسهم السعودية، غداً الثلاثاء، إفصاح شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو" عن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2022، قبل افتتاح السوق.

وارتفعت أرباح "أرامكو السعودية" في الربع الثاني من 2022 بنحو 90%، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

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وخلال النصف الأول من 2022، حققت أرامكو أرباحا بلغت قيمتها 329.67 مليار ريال، مقابل 176.9 مليار ريال، بنمو 86.35%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الثاني يعود في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.

وأعلنت أرامكو عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ بما يعادل 18.76 ملیار دولار، عن الربع الثاني من عام 2022. وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.32 ريال.

وتوقعت الراجحي المالية أن تحقق "أرامكو" أرباحًا قدرها 154.14 مليار ريال خلال الربع الثالث 2022 بارتفاع نسبته 41% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 البالغ 109 مليارات ريال.

فيما رجحت شركة الأهلي كابيتال أن تحقق أرامكو أرباحا بقيمة 151.88 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.