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حلواني إخوان
سوق السعودية

حلواني إخوان تتحول للخسارة بـ 23 مليون ريال في الربع الثالث

وتخسر 5.1 مليون ريال في 9 أشهر من 2022

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة حلواني إخوان إلى الخسارة بنحو 23 مليون ريال، في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 14 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وارتفعت خسائر حلواني إخوان بنسبة 1178% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر 1.8 مليون درهم في الربع الثاني من 2022.

وقالت حلواني إخوان في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول للخسارة في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها انخفاض إجمالي الربح للشركة بمقدار 38% إلى 43.8 مليون ريال نتيجة انخفاض المبيعات وتأثر الشركة بارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية ضمن التضخم العالمي الذي كان له تأثير على معظم الشركات.

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ويعود كذلك إلى زيادة المصروفات البيعية والتوزيعية نتيجة تركيز الشركة في التوسع الجغرافي للمبيعات عن طريق زيادة قنوات البيع وهيكلة فريق عمل إدارة المبيعات، وتأثرت أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية.

وذكرت حلواني إخوان، أنه في ضوء التطورات العالمية بارتفاع معدلات الفائدة قام البنك المركزي السعودي برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وذلك اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وتحولت شركة حلواني إخوان إلى الخسارة بنحو 5.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 65.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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