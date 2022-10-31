شركة علم توقع عقداً مع وزارة الزراعة السعودية بـ 300 مليون ريال

أعلنت شركة علم، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد تنفيذ المشروع مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بنحو 299.88 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وقالت شركة علم في بيان على "تداول السعودية"، إن العقد يتضمن مشروع تنفيذ وتطوير وتشغيل ما يلزم من أدوات إلكترونية ومحركات الأهلية والاستحقاق وما يلزم من بنية تحتية تسهل تنفيذ وضبط آليات الصرف لبرنامج الإعانات الزراعية (المرحلة الثانية).

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وأضافت أن مدة العقد 5 سنوات تبدأ من تاريخ إشعار المباشرة.

وتوقعت شركة علم، أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من تاريخ إشعار المباشرة والمتوقع أن يتم إصداره من الوزارة خلال الربع الرابع من عام 2022.