أرباح "أسمنت تبوك" تتراجع 8% إلى 7.8 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت تبوك، تسجيل الشركة أرباحاً قدرها 7.79 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2022، بانخفاض 8.14%، مقارنة بأرباح بلغت نحو 8.48 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالرغم من ارتفاع المبيعات وارتفاع متوسط أسعار البيع يعود إلى ارتفاع تكلفة الايرادات، وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية والمصروفات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح الشركة الفصلية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بنسبة 212.85% مقارنة بصافي أرباح بلغت 2.49 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تراجع صافي أرباح "أسمنت تبوك" بنسبة 80.71% إلى نحو 3.36 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 17.42 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.