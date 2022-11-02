أرباح "الحكير" الفصلية ترتفع 11.5% إلى 23.3 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير" بنسبة 11.48% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، إلى 23.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 20.9 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وتراجع صافي أرباح "الحكير" بنسبة 59.6% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية للشركة، مقارنة بصافي ربح نحو 57.7 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية الحالية للشركة.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من السنة المالية الحالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى حفاظ الإيرادات على مستواها عند نحو 1.37 مليار ريال، وانخفضت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية 2.7% إلى 113.8 مليون ريال، وكذلك انخفض صافي تكاليف التمويل بنحو 41.7% إلى 41 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من السنة المالية للشركة، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 21.6% إلى نحو 81 مليون ريال، مقابل نحو 66.6 مليون ريال في النصف المماثل من السنة المالية السابقة للشركة.