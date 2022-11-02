اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه - الحكير
شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه - الحكير
سوق السعودية

أرباح "الحكير" الفصلية ترتفع 11.5% إلى 23.3 مليون ريال

الإيرادات حافظت على مستواها عند نحو 1.37 مليار ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي أرباح شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير" بنسبة 11.48% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، إلى 23.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 20.9 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وتراجع صافي أرباح "الحكير" بنسبة 59.6% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية للشركة، مقارنة بصافي ربح نحو 57.7 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية الحالية للشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من السنة المالية الحالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى حفاظ الإيرادات على مستواها عند نحو 1.37 مليار ريال، وانخفضت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية 2.7% إلى 113.8 مليون ريال، وكذلك انخفض صافي تكاليف التمويل بنحو 41.7% إلى 41 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من السنة المالية للشركة، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 21.6% إلى نحو 81 مليون ريال، مقابل نحو 66.6 مليون ريال في النصف المماثل من السنة المالية السابقة للشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من يدير قصر الرئاسة اللبناني بعد مغادرة عون للسلطة؟ من يدير قصر الرئاسة اللبناني بعد مغادرة عون للسلطة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط