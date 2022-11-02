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مستشفى الحمادي
مستشفى تابع لشركة "الحمادي"
سوق السعودية

أرباح "الحمادي" تقفز 1495% إلى 57 مليون ريال في الربع الثالث

بدعم من ارتفاع الإيرادات إلى 246.9 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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قفز صافي أرباح شركة الحمادي القابضة بنسبة 1495% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 57.11 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 3.58 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وتراجعت أرباح "الحمادي" بنسبة 12.27% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 65.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت شركة الحمادي القابضة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة في صافي الربح خلال الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية لمستشفى الحمادي النزهة والسويدي وذلك نتيجة زيادة أعداد مرضى العيادات الخارجية ومرضى التنويم للربع الثالث من 2022، على أساس سنوي.

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وبلغت إيرادات "الحمادي" نحو 246.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2022، مقارنة بنحو 219.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، بزيادة 12.28%.

وارتفع صافي أرباح "الحمادي" بنسبة 131.9% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 184.17 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 79.42 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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