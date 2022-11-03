أرباح "أسمنت المدينة" تتراجع 33.6% إلى 25.3 مليون ريال في الربع الثالث

تراجعت أرباح شركة "أسمنت المدينة" بنسبة 33.6% في الربع الثالث من 2022 إلى نحو 25.26 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 38.04 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "أسمنت المدينة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يرجع إلى الانخفاض في قيمة وكمية المبيعات.

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وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح "أسمنت المدينة" في الربع الثالث من 2022 بنسبة 1.7% مقارنة بصافي أرباح بلغت 24.84 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تراجعت أرباح "أسمنت المدينة" بنسبة 56.26% إلى 67.25 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغت 153.77 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من 2021.