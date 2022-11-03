أرباح "سيسكو" ترتفع 269.2% إلى 14.4 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 269.2% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 14.4 مليون ريال مقارنة بنحو 3.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يرجع إلى تحسُن إجمالي الربح للفترة إلى 105.8 مليون ريال من 97 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي وذلك نتيجة لتحسن أداء كل من قطاعي خدمات المياه والخدمات اللوجستية وذلك نتيجة تحسن مزيج المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات، وارتفاع دخل الشركات التابعة في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 7.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، حيث حقق 8.2 مليون ريال.

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وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح "سيسكو" في الربع الثالث من 2022 بنسبة 364.5% مقارنة بصافي أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تراجعت أرباح "سيسكو" بنسبة 68.82% إلى 18.3 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغت 58.7 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من 2021.