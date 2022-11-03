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شركة اتحاد مصانع الأسلاك
شركة اتحاد مصانع الأسلاك
سوق السعودية

"أسلاك" توصي بتخفيض رأس المال 20% لزيادته عن الحاجة

أرباح "أسلاك" تتراجع 63% إلى 3 ملايين ريال في الربع الثالث من 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20% ليصبح 280.8 مليون ريال، بدلاً من 351 مليون ريال.

وقالت "أسلاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب التخفيض هو زيادة رأس المال عن الحاجة.

وأضافت أن التخفيض سيكون عبر إلغاء نسبة 20% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض نحو 28.08 مليون سهم، بدلاً من 35.1 مليون سهم.

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وأوضحت أنه سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق استخدام الفائض من الأرصدة النقدية للشركة مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات.

وقالت "أسلاك"، إن مجلس الإدارة يرى أن التخفيض سيكون له أثر إيجابي من خلال تحسين مؤشرات الأداء.

ويكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

وفي بيان منفصل أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 62.96% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 3 ملايين ريال، مقارنة بأرباح نحو 8.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجعت أرباح "أسلاك" بنسبة 81.5% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 16.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "أسلاك" بنسبة 18.28% إلى نحو 45.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 38.3 مليون ريال صافي الربح في الفترة المماثلة من 2021.

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