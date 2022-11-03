سوق السعودية
"دار المعدات" تفوز بعقد من وزارة الصحة السعودية مقابل 61.6 مليون ريال
مدة العقد 5 سنوات
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" عن توقيع عقد خدمات التغذية لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام مع وزارة الصحة بقيمة 61.6 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وقالت "دار المعدات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مدة العقد 5 سنوات ميلادية.
مادة اعلانية
وأضافت أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2023م.
كانت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، أعلنت عن ترسية منافسة تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي بجامعة نجران مع وزارة التعليم، بقيمة 118 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة، أن مدة تنفيذ العقد 3 سنوات ميلادية، مضيفة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.
اقرأ أيضاً
-
دعم الصفقة بـ 500 مليون دولار.. رئيس "باينانس" ينفي علمه بتحول ماسك لشراء تويترتشاو: من الصعب جداً توقع ما سيفعله إيلون بعد ذلك قصص اقتصادية
-
وكالة الطاقة الدولية: أوروبا قد تواجه نقصاً في الطاقة العام المقبلبنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز، في حال التوقف الكامل للتسليم من روسيا، والانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية