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شركة دار المعدات الطبية والعلمية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
سوق السعودية

"دار المعدات" تفوز بعقد من وزارة الصحة السعودية مقابل 61.6 مليون ريال

مدة العقد 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" عن توقيع عقد خدمات التغذية لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام مع وزارة الصحة بقيمة 61.6 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "دار المعدات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مدة العقد 5 سنوات ميلادية.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2023م.

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كانت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، أعلنت عن ترسية منافسة تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي بجامعة نجران مع وزارة التعليم، بقيمة 118 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة، أن مدة تنفيذ العقد 3 سنوات ميلادية، مضيفة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

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