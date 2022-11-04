أبل تعتمد صانعاً جديداً لـ "آيفون 14" في الهند ضمن رحلة التحول من الصين

بدأت شركة Pegatron التايوانية المصنعة لمنتجات شركة أبل، تجميع أحدث طراز من آيفون 14 في الهند.

هذه الخطوة تجعل Pegatron ثاني مورد لشركة أبل ينتج آيفون 14 في البلاد، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على الأمر لـ Bloomberg News.

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يأتي ذلك في وقت تم وضع مركز تصنيع iPhone Pro الرئيسي لشركة أبل في مدينة Zhengzhou الصينية - الذي تديره Foxconn Technology Group - تحت إغلاق مفاجئ من قبل السلطات ضمن قيود كوفيد. وسلط هذا الوضع الضوء على اعتماد شركة أبل العميق على الصين، على الرغم من أن التوسع في الهند كان يتماشى مع خطط التنويع الموجودة بالفعل، وفق المصادر.

بدأت شركة Foxconn في صنع آيفون في الهند في سبتمبر، بعد أسابيع فقط من كشف النقاب عنه عالميًا، لكن لا تزال الغالبية العظمى من أجهزة آيفون تُصنع في الصين. ولا يزال الشريك الرئيسي لشركة أبل في الإنتاج يتمتع بالحصرية على طرازات iPhone Pro التي يتم تجميعها في Zhengzhou.

كان مصنع Pegatron في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، والذي يعمل فيه أكثر من 7000 عامل، قد بدأ في تصنيع هاتف iPhone 12 في وقت سابق من هذا العام.

وتبحث شركة أبل التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، عن مراكز إنتاج بديلة وسط حرب تجارية بين واشنطن وبكين والتطبيق الصارم لسياسة "صفر كوفيد" في الصين.

في الوقت نفسه، تضع نيودلهي الهند كمنافس لبراعة التصنيع في الصين.

في المقابل، قال كبير محللي Counterpoint إيفان لام، إن إحدى العقبات الكبيرة التي تحول دون زيادة الإنتاج خارج الصين هي أن غالبية مكونات آيفون لا تزال مصنعة هناك، ويجب شحنها إلى أي مكان يتم فيه تجميع الأجهزة، وفق ما نقلته "بلومبرغ".