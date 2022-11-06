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سوق السعودية

أرباح "عِلم" ترتفع 53% إلى 273 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.68% إلى نحو 1.17 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 53.4% بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 273 مليون ريال، مقابل 178 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "عِلم" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 40% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 195 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت شركة عِلم في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن زيادة الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.682% إلى نحو 1.17 مليار ريال، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 37.92% إلى نحو 451 مليون ريال.

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وأضافت أن سبب تحسن الإيرادات هو ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 67.10%، وارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 29.90%، على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 26.83%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 57.1% إلى نحو 718 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 457 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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