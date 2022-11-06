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أسمنت المدينة وأسمنت أم القرى
أسمنت المدينة وأسمنت أم القرى
سوق السعودية

"أسمنت المدينة" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على "أسمنت أم القرى"

عبر مبادلة أوراق مالية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت المدينة، اليوم الأحد، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت أم القرى، بموجبها اتفقت الشركتان على بدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت المدينة على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت أم القرى.

وقالت "أسمنت المدينة" في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستبدأ مع "أسمنت أم القرى" في دراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة المتعلقة بالصفقة المحتملة.

وأضافت أن مدة المذكرة 6 أشهر مع إمكانية تمديدها، حسب اتفاق الطرفين.

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وأوضحت شركة أسمنت المدينة أنه لم يتم تعيين مستشار مالي حتى الآن.

وقالت "أسمنت المدينة" إنه سيتم تحديد قيمة الصفقة ومعامل المبادلة بعد إنهاء الدراسات اللازمة بما تتضمنه من فحوصات نافية للجهالة، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم أسمنت أم القرى بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل لشركة أسمنت المدينة.

وأضافت شركة أسمنت المدينة أن مذكرة التفاهم تعد اتفاقاً غير ملزماً لتنفيذ الصفقة المحتملة، ويخضع تنفيذ الصفقة إلى توقيع اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة والتي ستتضمن الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من أسمنت المدينة وأسمنت أم القرى على الصفقة والمسائل المتعلقة بهما.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تنطوي الصفقة المحتملة على أطراف ذوي علاقة وأن يكون لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، وسيتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق.

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