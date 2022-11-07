أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 20.3% إلى 246.5 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "الأبحاث والإعلام" بنسبة 20.3% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 246.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 204.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الأبحاث والإعلام" بنسبة 46.1% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 168.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 23.2%.

وأضافت "الأبحاث والإعلام"، أن الارتفاع جاء رغم ارتفاع التكاليف المباشرة للربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، والذي يعود بصفة رئيسية إلى تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 1.003 مليار ريال، مقابل 813.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 23.2%، ومقابل 907.2 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 10.5%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "الأبحاث والإعلام" بنسبة 22.46% إلى نحو 527.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 431 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.