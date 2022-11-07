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أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تألق شركات السياحة والسفر

أسهم السياحة والسفر الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في 3 أشهر

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، عند أعلى مستوياتها في أكثر من 7 أسابيع إذ ساهمت قفزة في أسهم شركات السفر والتكنولوجيا في تعويض تراجع أسهم شركات المنتجات الفاخرة المتأثرة بالسوق الصينية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3%معززا مكاسبه بعد صعوده للأسبوع الثالث على التوالي.

ودفع صعود أسهم شركة فلاتر للترفيه ورايان إير 4.2% و3.8% على الترتيب أسهم شركات السياحة والسفر الأوروبية لأعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر. وأغلق مؤشر القطاع مرتفعا 1.6%.

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وانخفضت أسهم شركات المنتجات الفاخرة الأوروبية، ومن بينها شركة إل.في.إم.إتش وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال، بما بين 0.7 و1.5%.

وتوجد دلائل متباينة على إنهاء الإغلاق المرتبط بكوفيد في الصين. وفي حين أعاد مسؤولون من قطاع الصحة في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع التأكيد على إلتزامهم بإغلاقات صارمة لمواجهة كوفيد-19، يدرس القادة الصينيون تخفيف القيود الصارمة المستمرة منذ 3 سنوات تقريبا.

وأظهر مسح اليوم الاثنين تحسن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعكس الآمال بأن يحول اعتدال درجات الحرارة وتراجع أسعار الطاقة دون الحاجة لترشيد استهلاك الغاز في القارة هذا الشتاء.

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