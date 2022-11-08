أرباح "السعودية للتموين" تقفز 362.34% إلى 71.2 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج الأولية لشركة الخطوط السعودية للتموين "السعودية للتموين"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 362.34% في الربع الثالث من 2022 إلى 71.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 15.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى زيادة الإيرادات بنسبة 51.1 % بلغت 502 مليون ريال، وذلك الارتفاع يعود بشكل رئيسي للاستئناف التدريجي لتشغيل الرحلات والقطاعات الأخرى، وقد أدى ذلك إلى بلوغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثالث 71.2 مليون ريال مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ 15.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

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وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 63.68% في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بـ 43.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، تحولت للربحية بنحو 150 مليون ريال، مقارنة مع 32.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الفترة المماثلة من 2021.