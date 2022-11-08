أرباح العالمية القابضة تتضاعف 4.8 مرة إلى 13.9 مليار درهم في الربع الثالث

قفزت أرباح الشركة العالمية القابضة "IHC"، بنسبة 384.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، لتتضاعف 4.8 مرات إلى 13.9 مليار درهم مقارنة بصافي أرباح 2.87 مليار درهم في الربع المقارن من عام 2021.

وبحسب بيان الشركة على موقع سوق أبوظبي المالية اليوم الثلاثاء، فإن إيردات "العالمية القابضة" في الربع الثالث من 2022، ارتفعت بنسبة 47.7% إلى 12.38 مليار درهم، مقارنة بنحو 8.38 مليار درهم في الربع المقارن قبل عام.

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ونمت الأرباح الفصلية بدعم من زيادة إيرادات الاستثمارات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022، إلى 12.44 مليار درهم، مقارنة بنحو 20.66 مليون درهم في الربع المقارن من 2021.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2022، ارتفعت أرباح "العالمية القابضة" بنسبة 236% إلى 24.27 مليار درهم مقارنة بصافي أرباح 7.23 مليار درهم في الفترة المقارنة من عام 2021.

وزادت إيردات "العالمية القابضة" خلال التسعة أشهر من 2022، بنسبة 87.4% إلى 34.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 18.3 مليار درهم في الربع المقارن قبل عام.

وبحسب بيان الشركة، تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الاستحواذ في الربع الثالث من هذا العام 13.5 مليار درهم، بما في ذلك صفقة طاقة بقيمة 10 مليارات درهم، واستثمار 1.8 مليار درهم في كاليون إنرجي و 1.5 مليار درهم في برجيل القابضة، و 250 مليون درهم في شركة إميركوم.

ووفقا للبيان، تهدف الشركة "العالمية القابضة" إلى إدراج المزيد من شركاتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتواصل البحث عن عمليات استحواذ كبيرة في الربع الرابع لتعزيز أرباحها النهائية.