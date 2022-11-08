أرباح "العربية للتعهدات" ترتفع 15% إلى 66 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح الشركة العربية للتعهدات الفنية بنسبة 15.4% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 65.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 57.08 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفعت أرباح "العربية للتعهدات" بنسبة 4.9% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 62.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

مادة اعلانية

وقالت "العربية للتعهدات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في صافي الربح بالربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة اسباب رئيسية منها استمرار عمليات التحول الرقمي، إضافة إلى تركيز الشركة على استراتيجيتها الخاصة والتي من أهدافها الدخول في تحالفات ومشاريع جديدة تدعم خططها محلياً وفي المنطقة والتي تهدف إلى زيادة قاعدة العملاء على المدى البعيد.

وأضافت أن ارتفاع الإيرادات ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من 2022، حيث بلغ معدل الارتفاع في الإيرادات 37% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأدى الارتفاع في كل من قطاع الإعلانات الداخلية بمعدل 154%، وقطاع الإعلانات الطرقية بمعدل 33%، والارتفاع في قطاع الطباعة بمعدل 49% إلى ارتفاع اجمالي الإيرادات وارتفع الربح الإجمالي بمعدل 22% للربع الثالث من العام 2022.

وارتفعت أرباح "العربية للتعهدات" بنسبة 42.7% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 193.57 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 135.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.