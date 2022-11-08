أرباح "صناعة الورق" تقفز إلى 6.2 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" بنسبة 40% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 6.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 0.15 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجع صافي أرباح "صناعة الورق" بنسبة 70.5% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 21.06 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت الشركة السعودية لصناعة الورق، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي ربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في المبيعات وذلك من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة وزيادة في نمو الطلب على منتجاتها الأمر الذي أدى إلى تحسين نسبة مجمل الربح.

وأضافت "صناعة الورق"، أن سبب الارتفاع في صافي ربح الشركة يعود أيضاً إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وذلك بسبب توفر المخزون في مستودعات الشركة، بعد أن عانت الشركة من أزمة سلاسل الإمداد العالمية التي تفاقمت في الربع الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي ربح "صناعة الورق" بنسبة 38.2% إلى نحو 40.57 مليون ريال، مقارنة بنحو 29.35 مليون ريال صافي الربح في الفترة المماثلة من 2021.